Oyuncu Noyan Arat hayatını kaybetti

Oyuncu Noyan Arat 34 yaşında hayatını kaybetti.
Selçuk Yöntem ve Tarık Emir Tekin’in rol aldığı ‘Reflection’ filmiyle beyazperdede yer alan Noyan Arat’ın ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu:
“Meslektaşımız Noyan Arat hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz.”
Arat’ın ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Noyan Arat kimdir?
Lise yıllarında tiyatroya başlayan Arat, 2012’de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2013’te Kadir Has Üniversitesi’nde oyunculuk üzerine yüksek lisans programına başlayan Arat, o yıldan bugüne profesyonel olarak oyunculuk yapmaktaydı.