Oxford Üniversitesi’nden yeni sıtma aşısı: Dünyayı değiştirebilir

Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, ‘dünyayı değiştirecek çapta’ bir sıtma aşısı geliştirdiklerini açıkladı.

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Ölümcül hastalığa karşı yüzde 80 koruma sağladığını belirleyen araştırma ekibi, önümüzdeki yıl aşının seri üretimine başlanabileceğini söyledi. Bu aşının avantajının ucuz ve yılda 100 milyon dozdan fazla üretilebilmesi olduğunun vurguladı.

‘Malaria No More’ adlı sivil toplum kuruluşu, memnuniyetle karşıladıkları aşının yaygın şekilde kullanımının çocukların sıtmadan ölmesine engel olabileceğini duyurudu.

Parazit taşıyan dişi anofel sivrisineklerin neden olduğu sıtmaya karşı aşı üretmek insanlığın bir asırdan fazla süresini aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen yıl, özellikle Sahra Altı Afrikası’nda çocuk ölümlerine sebep olan sıtma hastalığına karşı merkezi Britanya’daki ilaç şirketi GSK tarafından geliştirilen RTS,S/AS01 aşısının yaygın kullanılmasını tavsiye ederek ilk defa bir sıtma aşısını onaylamıştı.

Oxford Üniversitesi çatısı altındaki, aşıyı geliştiren Jenner Enstitüsü’nden Prof. Adrian Hill, ”Şimdiye kadar el edilen en iyi verilere sahibiz” dedi. ‘R21’ adını verdikleri aşının birkaç dolara mal olacağının ve sıtmadan ölümleri ciddi ölçütte azaltabileceğinin altını çizdi.

Ekip, birkaç hafta içinde onay almak için başvuracak. Dünyanın en büyük aşı üreticisi, Hindistan’daki Serum Institute yılda 100 milyondan fazla doz üretmek için hazır olduğunu açıkladı.

Yılda 400 bini aşkın kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybediyor.