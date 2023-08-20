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Ovacık komedisi: Tuncelili başkanlar ‘Oyuna Geldik’ filmi için kamera karşısına geçti

Tunceli’nin Ovacık, Pertek ve Pülümür ilçelerinin belediye başkanları ‘Oyuna Geldik’ filmi için kamera karşısına geçti. Başrolünde İlyas Salman’ın yer aldığı filmden elde edilecek gelir su arıtma tesisi ve Munzur’un korunması için kullanılacak.

Fotoğraf: Twitter

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün senaryosunu yazdığı, Kazım Öz’ün yönettiği filmin çekimlerine başlandı.


Filmde Sarıgül kendisi de oyuncu olarak yer alırken, Sarıgül’e Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan da eşlik etti. Filmin başrolünü ise usta sanatçı İlyas Salman üstlendi.

Filmden elde edilen gelir ilçeye yapılacak su arıtma tesisi ve Munzur’un korunması için kullanılacak.

Eleştirileri komediyle anlatmak

ANKA‘nın aktardığına göre yönetmen Kazım Öz, filme ilişkin şöyle konuştu:

*Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün aklından geçen bir hikayeydi. Bu filmin çekilmesini bana önerdiğinde ben özellikle bu topraklarda komedinin çok güçlü olduğunu ve ilgi çekebileceğini ve bunun Türkiye’yle, dünyayla buluşması durumunda çok güzel sonuçlar alınabileceğini söylemiştim.

*Aslında bir belediyeyi anlamak bence Türkiye’de bürokrasiyi, sistemi de anlamak anlamına da geliyordu, o yüzden de ilgimi çekti. Ama bunu, eleştirileri, komediyle anlatmak daha kabul edilebilir bir şey. Muhatapları bile bir eleştiriyi komedide dinlediklerinde daha sıcak ve pozitif düşünebiliyorlar.

Oyuncular imece usulü projede yer aldı

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise filme ilişkin şunları anlattı:

*Birçok oyuncu büyük bir özveri göstererek imece usulüyle projede yer aldılar. Bu oyuncuların birçoğu çok düşük ücretlerle ya da gönüllü oynamak için geldiler. Amacımız hem Ovacık’ı sanatsal açıdan ön planda tutmak hem de kirlenen doğasını koruyabilmek için sürekli zorlandığımız o bütçeye ulaşabilmek. Bu filmde umut ederiz ki o bütçenin önemli bir kısmına ulaşacağız. Başta Munzur suyu olmak üzere doğamızı koruyacağız ve ilçemizi bir kültür sanat alanına çevirmeyi planlıyoruz.

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