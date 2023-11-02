Otomotiv satışlarında ekim rekoru

Otomobil ve hafif ticari araç satışı ekimde 100 bini aşarak tüm yılların ‘ekim rekoru’nu kırıldı.

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Önceki ekonomi yönetimi altında yüksek enflasyona rağmen faizler indirilmiş ve vatandaşlar yatırımlarını korumak için alternatif alanlara yönelmişti. Bu alanlardan birisi de otomobildi. Özellikle ikinci el araç fiyatları, yükselen döviz kuru ve birinci el tedarik zincirlerindeki aksaklıklardan dolayı katlandıkça katlanmış ve hatta bazı dönemlerde birinci el araç fiyatlarını bile geçmişti.

2023 yılının ekim ayındaysa otomobil satışlarında ‘ekim rekoru’ kırıldı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre 2023 Ekim’de otomobil ve hafif ticari araç satışı 2022 Ekim’e göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet oldu. Böylelikle ekim rekoru kırılmış oldu.

Ekimde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,1 artarak 82 bin 611 adet, hafif ticari araç satışı yüzde 5,5 artarak 18 bin 756 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre 2023 Ekim’de yüzde 55,7 arttı.