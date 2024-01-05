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Yaramazlara biraz batar!

Otomobiliyle beş çocuğu ve eşinin ölümüne neden olmuştu: Cinayet şüphesiyle tutuklandı

Şanlıurfa’da kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu beş çocuğu ve eşinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan Hasan Çetin tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Kentte 6 Mayıs’ta Hasan Çetin’in kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil sulama kanalına düşmüş, Çetin’in araçtan atlayarak yaralı kurtulduğunu iddia ettiği kazada, eşi Özlem Çetin ile beş çocuğunun cenazesi bulunmuştu.


Çetin olaydan yaklaşık beş ay sonra evlenince şüpheleri üzerine çekmişti.

AA’nın haberine göre Şanlıurfa Başsavcılığı, olayın kasten gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çetin ve eşi İslim Çetin’i gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İslim Çetin’se yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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