Otomobilin çarptığı çakal ameliyat edildi

İzmir’de, otomobilin çarptığı çakal tedaviye alındı.

Fotoğraflar: AA

Büyükşehir Belediyesi, Bornova ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan çakalın, İzmir Doğal Yaşam Parkı’na götürüldüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre bacağında kırık, diz kapağında çıkık tespit edilen çakal, Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat, İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda görevli veteriner hekimler Vasfiye Erdem ve Yonca Özgen tarafından ameliyat edildi.

Ameliyat sonrası revire alınan çakal, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya bırakılacak.