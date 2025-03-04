Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk iki ayında yüzde 14,2 daraldı

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-şubat döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 daralarak 159 bin 384 oldu.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Şubat 2025 verilerine göre otomobil satışları, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalarak 131 bin 965, hafif ticari araç satışları da yüzde 30,4 azalışla 27 bin 419 oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Şubat’taysa yüzde 14,4 daralarak 90 bin 730, aynı dönemde otomobil satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 38 azalarak 14 bin 709 olarak kaydedildi.

Pazarın yüzde 82,6’sını vergi oranları düşük A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 74 bin 343 ile yüzde 56,3 pay, B segmenti otomobiller 34 bin 175’le yüzde 25,9 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğindeyse en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 58,6 pay ve 77 bin 344 satışla SUV otomobiller.

SUV otomobilleri, yüzde 24,6 pay ve 32 bin 481 satışla sedan, yüzde 16,1 pay ve 21 bin 238 adetle H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 65 bin 517’yle yüzde 49,6 pay, hibrit otomobil satışları 37 bin 864’le yüzde 28,7 pay, elektrikli otomobil satışları 16 bin 698’le yüzde 12,7 pay, dizel otomobil satışları 11 bin 430’le yüzde 8,7 pay ve otogazlı otomobil satışları 456 adetle yüzde 0,3 pay aldı.

Elektrikli otomobil satışları arttı

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 41,1 artarak yüzde 9 paya, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 259,1 artarak yüzde 3,6 paya yükseldi.