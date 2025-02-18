Trafiğe 165 bin araç daha

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ocak sonu itibarıyla 31 milyon 463 bin 242’ye çıktı.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocaka ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre ocakta 165 bin 734 taşıt trafiğe kaydedildi. Bunların yüzde 62,9’u otomobil, yüzde 16,7’si motosiklet, yüzde 14,7’si kamyonet, kalanınıysa diğer araçlar.

Kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 13,3 artarken, motosiklette yüzde 70,8, traktörde yüzde 57,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 43,5, minibüste yüzde 12,7, kamyonda yüzde 5,5, otomobilde yüzde 4,1 ve otobüsteyse yüzde 3,6 azaldı.

Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların dağılımı:

Otomobil yüzde 51,9

Motosiklet yüzde 20

Kamyonet yüzde 15

Traktör yüzde 7,2

Kamyon yüzde 3,2

Minibüs yüzde 1,7

Otobüs yüzde 0,7

Özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,3

Ocakta devredilen taşıtların yüzde 67,8’i otomobil, yüzde 15,9’u kamyonet, yüzde 8’iyse motosikletler.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre yüzdesel dağılımı: