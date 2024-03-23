Türkiye’de en çok kullanılan 10 otomobil modeli belirlendi

Türkiye’de en çok kullanılan otomobil modellerinin hangileri olduğu ortaya çıktı.

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Vergi ve kur farkıyla fahiş fiyata satılan otomobilleri almak bir hayale dönüştü. Son yıllarda bir yatırım aracına dönüşmesiyle de birlikte otomobil fiyatları uçtu.

Vatandaşlar ikinci el araçlara yöneliyor. Ancak burada da fiyatlar yüksek.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Türkiye yollarındaki en çok kullanışan 10 araç listesini paylaştı. İşte o liste:

1- Tofaş Şahin/Doğan/Kartal: 820 bin 962

2-Toyota Corolla: 628 bin 137

3- Renault R12-Toros: 553 bin 164

4- Renault Megane: 538 bin 121

5- Renault Clio: 535 bin 718

6- Fiat Egea: 510 bin 676

7- Opel Astra: 448 bin 849

8- Ford Focus: 398 bin 781

9- Renault Symbol: 381 bin 708

10- Renault R9-Broadway: 351 bin 183