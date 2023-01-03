Osmangazi Köprüsü’nde günlük garanti 40 milyon liraya yaklaştı

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2023’te Osmangazi Köprüsü için işletici şirkete garanti edilen günlük ücretin yaklaşık 40 milyon liraya çıktığını söyledi.

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İktidarın sevdiği ‘yap-işlet-devret’ modeli projelerle bazı ‘gözde’ şirketlere garantili ücretler aktarılıyor.

İşletici firmalara yolcu, hasta ve geçiş gibi yıllardır bir türlü tutturulamayan garantilerin verildiği bu projeler muhalefet tarafından yoğun eleştiri alıyor.

CHP’li Yavuzyılmaz, 2023’de Hazine’nin Osmangazi Köprüsü için görevli şirkete garanti ettiği ücretin araç başına 51,65 dolara çıktığını söyledi. Osmangazi Köprüsü için garanti edilen günlük araç geçiş sayısıysa 40 bin. Yani şirketin kasasına girecek tutar 2 milyon 66 bin doları (Yaklaşık 40 milyon lira) aşıyor.

2023’de Osmangazi Köprüsünde;



Hazinenin Görevli Şirkete garanti ettiği araç geçiş ücretinin KDV dahil 51,65 $’a çıktığını tespit ettik.



Garanti edilen günlük araç sayısı:

40 bin adet



Şirketin kasasına girecek günlük tutar: en az 2.066.000 $



Günlük yaklaşık 40 milyon TL!



⬇️ pic.twitter.com/jIqnPioMtm — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) January 2, 2023

Köprüden geçen araçların ödediği ücretin 184,50 TL olduğunu belirten Yavuzyılmaz, ‘geçmeyen vatandaşın sırtına binen yük’ün 781,50 TL olduğunu söyledi.