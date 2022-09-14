Osman Ulagay: Herkes sattığı ürüne kafasına göre bir fiyat koyuyor

İktidara yakın olan kesimi memnun etmek için faizleri aklı sıra düşürüp enflasyonu azdıran ve Türk parasını dünyada en çok değer kaybeden para haline getiren yönetim anlayışı öyle bir fiyat anarşisi yarattı ki benim uğradığım yerler de bundan etkilenmeye başladı.

Ülke parasının hızla değer kaybederek paranın işlevlerini yapamaz hale geldiği bir ortamda her alanda bir fiyat anarşisinin yaşanması ve bundan yararlananlar olması hiç şaşırtıcı değil. Türkiye şu anda bu anarşiyi yaşıyor, herkes sattığı ürüne kafasına göre bir fiyat koyuyor. Panik halindeki tüketici önemsediği bir ürünü bir zam daha yemeden almak için bir yerine iki tane alıyor. Bunu gören dükkan sahibi de ürüne bir zam daha yapıyor.

Osman Ulagay’ın yazısı