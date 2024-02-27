Osman Ulagay: Ekonomide normalleşme sancılı olacak  

Türkiye ekonomisi şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan‘dan “rasyonel” yani akılcı ekonomi politikalarına geri dönme izni alarak Maliye ve Hazine Bakanı olmayı kabul eden Mehmet Şimşek ve TC Merkez Bankası’ndaki (TCMB) yeni kadro tarafından yönetiliyor. Ancak bu yeni kadronun inandırıcı olabilmesi için, iktidarın önünde bir seçim olduğunu dikkate almadan birinci önceliği enflasyonla kararlı mücadeleye vermesi şart.

Ekonomiyi siyasete alet etmenin bedeli mutlaka ödenecek eğer enflasyondan kurtulmak isteniyorsa.

Osman Ulagay’ın yazısı