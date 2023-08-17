Osman Sert: İmamoğlu’nun iki açıklamasındaki farklar

İstanbul için yola çıktığını ilan eden İmamoğlu’nun sözleri, kendisine siyasi yasak öngören mahkeme kararı verilmesinin ardından Saraçhane Meydanı’nda yaptığı konuşma ile mukayese edildiğinde iki farklı profil ortaya çıkıyor.

Saraçhane’de ulusal gündemi işgal eden ancak İstanbul’un yerel gündeminden uzaklaşamayan ve dağınık bir fotoğraf varken dün daha derli toplu ve rahatlamış bir siyasetçi vardı.

İmamoğlu görünen o ki verdiği karardan emin. Konuşmasına ekonomik kriz ile başlayıp, ülkenin genel fotoğrafını çekip, seçimlerde muhalefetin başarısızlığından özür dileyip Kılıçdaroğlu’nun sonuçla yüzleşemediğini belirtip İstanbul adaylığı ile sözlerini bitirmesi kendisi açısından doğru bir kurgu idi.

İmamoğlu’nun bu noktaya gelmekte zorlanması anlaşılır. Bir yanda CHP içi dengeler, CHP’nin merkez kodları ile İmamoğlu arasındaki uyum sorunu, kongrede kaybetmenin getireceği maliyet, CHP’ye aday olunduğunda İstanbul’un kaybedilmesi ihtimali gibi birçok unsur karar almayı zorlaştırdı.

Osman Sert’in yazısı