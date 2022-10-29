Osman Sert: İktidarın ulaşamadığı alana bakış açısı ‘Ya benimsin ya kara toprağın’

Ekonomide, basında, sivil toplumda, kültürde, akademide aynen siyasette olduğu gibi meşru yollarla, mücadele ederek, dirsek çürüterek ve emek vererek bir noktaya gelmek bunu da toplumun kalanı ile birlikte yapmak varken devlet otoritesi ile her alanı kontrol altına almak tercih edilir oldu.

Devletten dışlanmışlık travmasını aşıp normalleşmek varken bu travmayı aşamayıp her şeyi kendine ram etme çabası iktidarın aklını esir aldı.

Ya benimsin ya kara toprağın, Anadolu’da hastalıklı bir sevdanın adı. İktidar da elinin ulaşamadığı her alana bu bakışla yaklaşmaya başladı ama her zaman işe yaramadı.

Osman Sert’in yazısı