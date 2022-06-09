Osman Sert: Erdoğan’ın öngörüsü doğru çıkarsa bu verilen son tarih olabilir

Bu kadar tafsilatın sonunda en son öngörü ve takvim ertelemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan uzun ekonomi konuşmasının sonunda hem bundan önceki öngörülerinin tutmadığını kabul etti hem de yeni bir tarih verdi. “Biraz gecikmeyle de olsa inşallah önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren bu noktaya geleceğiz.” diyen Erdoğan’ın önünde eğer sürpriz bir seçim yaşamazsak altı aylık bir süre var.

İktidarın verdiği kısa vadeli takvimler hedefe varmayınca sürekli daha uzun vadeli ve esnek takvimler kullanmaya başladı. Ama işin sonunda değişmeyecek bir tarih var, o da seçimler.

Eğer her şey yolunda gider ve Erdoğan’ın öngörüsü bu sefer doğru çıkarsa bu verilen son tarih olabilir. Çünkü takvimler 2023’ü gösterdiğinde sandığa sadece üç-beş ay kalmış olacak.

Sonrasında izole bir ortamda sadece danışmanların ve atanmış bakanların yer aldığı, alternatif soruların sorulamadığı ve açıklanan hiçbir programın sorgulanamadığı ortamlarda ilan edilen hedeflerin bir kez daha revize edilmesi şansı kalmayacak.

Osman Sert’in yazısı