Osman Sert: Bahçeli başka bir sebeple mi ayrı liste çıkardı?

Bahçeli’nin ayrı liste adımında AK Parti ile iller konusunda anlaşamamak rol oynamış olabileceği gibi siyasi yelpazede İYİ Parti, Zafer Partisi ve Memleket Partisi gibi çok sayıda milliyetçi partinin varlığının MHP’yi siyasi varlık iddiasına itmesinin de etkisi olabilir.

Bu sebeplerin hangisi daha gerçekçidir ya da Bahçeli dışardan okuması zor başka bir sebeple mi ayrı liste çıkardı tartışılır. Ama sonuçları o kadar tartışmaya açık değil.

Parlamento simülasyonları sürekli Cumhur İttifakı’nın daha ortak hareket etmesi Millet İttifakınınsa parçalı bir strateji ile sandığa gitmesi üzerine kurulu idi. An itibariyle vekil rekabeti en azından iki taraf açısından da dengede duruyor.

14 Mayıs seçimlerinin şimdilik en öngörülebilir sonucu parçalı bir meclis tablosu olarak duruyor. Bu da seçilecek cumhurbaşkanının, kim olursa olsun, parlamentoyu hesaba katmadan bugünkü kadar rahat davranamayacağını söylüyor.

Osman Sert’in yazısı