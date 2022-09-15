Osman Sert: Altılı masa kalıcı iz bırakmak istiyorsa seçimleri kazanmak zorunda

İYİ Partililer uzun zamandır ittifaktaki katkılarının gerektiği gibi görülmediğinden, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun tek başına bir kampanya yürütmesinden ve partinin bundan altı ay önceki performansından uzaklaşmasından rahatsızlar. Akşener son tepkisi ile bu biriken enerjiyi görünür kıldı.

Her parti kendi açısından haklı olabilir. CHP ana muhalefet partisi konumunu, İYİ Parti masadaki sağ blokun taşıyıcısı olduğunu diğer aktörler ise Millet İttifakı’nın ulaşamadığı siyasal izdüşüme ancak kendilerinin varlığı ile ulaşılabileceğini öne sürebilir. Ancak bu gerekçelerin hiçbiri genel fotoğrafı değiştirmiyor.

Altılı Masa Türkiye siyasi tarihinde kalıcı bir iz bırakmak istiyorsa seçimleri kazanmak ve sonrasında sürdürülebilir bir iktidar yapısı kurmak zorunda. İlki gerçekleşmezse sadece masa değil liderlerin siyasal yaşamı da ağır bir kırılmaya uğrar. İkinci olmazsa Altılı Masa niyet olarak iyi, pratik olarak işlevsiz bir deneme olarak kalır. Tek anlamı da bir iktidar değişikliğinin önünü açmak olur. Tabii sonraki seçimlerde Erdoğan yeniden iktidara gelmezse.

Osman Sert’in yazısı