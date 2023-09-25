Osman Öztürk: Böyle bir miting hekimlerin TTB’ye sahip çıktığının görülmesi açısından da iyi olur

TTB bugünlerde yeni bir “Emek Bizim, Söz Bizim” eylem süreci başlattı. Sağlık emek-meslek örgütlerinin temsilcileri üç hafta önce TTB’nin ev sahipliğinde basın emekçileri ile bir araya geldi. Buluşmaya TTB’yle birlikte aralarında Türk Dişhekimleri Birliği, SES, Dev Sağlık-İş, Genel Sağlık-İş, Hekimsen, Hekim Birliği, AHEF’in de bulunduğu toplam on üç örgüt katılmış. Toplantının açılış konuşmasını yapan TTB Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı piyasalaştırma politikalarından hak kayıplarına, hekimlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasından tırmandırılan şiddete kadar sağlık ortamının bir dizi sorun ile karşı karşıya olduğunu belirterek… “Kasım ayında büyük bir miting ile sözümüzü yükselteceğiz. Haklarımızı alamadığımız durumda iş bırakma da dahil olmak üzere yeni eylemlere yöneleceğiz.” demiş.

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Bugün hekimlik ve sağlık ortamının sorunları 2011 yılına göre bile kat kat artmış durumda. Hastaların hali ise hepten perişan. Bunun yanında bu kez daha uzun süreceği ve daha yıkıcı olacağı görülen yoksullaştırma programını da hesaba katarsak… AKP’nin ekonomi ve sağlık politikalarını bütünlüklü olarak hedefine koyan… İttifakları doğru belirlenmiş, takvimi iyi oluşturulmuş… Sadece hekimlerin, sağlık çalışanlarının haklarını değil, toplumun sağlık hakkını da içeren uzun soluklu bir mücadeleye bugün geçmişte olduğundan çok daha fazla ihtiyaç var. Nesnel koşullar da böyle bir mücadele için bugün çok daha uygun. Önümüzdeki 10 Kasım günü TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınma davasının muhtemel karar duruşmasının olduğunu da düşünürsek… Böyle bir miting hekimlerin TTB’ye sahip çıktığının görülmesi açısından da iyi olur.

Osman Öztürk’ün yazısı