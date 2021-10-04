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Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Yedi sözcükle iyi yaşlanma

Sağlıklı, huzurlu, keyifli, mutlu ve güler yüzlü yaşlılığı isteyen herkesin hedefi “UHULET, SUHULET VE ZARAFETLE YAŞLANMAK” olmalıdır.

İYİ yaşlanmak istiyorsanız, iyimser biri olmaya ve öyle kalmaya çalışın. Maneviyatınızı her gün biraz daha güçlendirin. İnanç ve duygu dünyanızı mümkün olduğu ölçüde zenginleştirin. Aile bağlarınızı olabildiği kadar sıkı ve güçlü tutun. Az eleştirin, çok övünUyku problemlerinizi ciddiye alın. Beslenmenize özen gösterin. Hareketli ve aktif bir yaşam sürdürmeyi ilke edinin.


TEK sözcüklerle ifade etmek gerekirse iyi yaşlanmak için şu ilkeleri unutmamak gerekiyor:

1. DURMA! / Hareketli ve aktif ol

2. DÜŞME! / Bir yerlerini kırma.

3. ÜŞÜTME! / Zatürreden korun.

4. ÜZÜLME! / Huzura odaklan.

5. ÖĞREN! / Belleğini destekle.

6. BESLEN! / İhtiyacın kadar ye.

7. UYU! / Uyku hırsızı olma.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

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