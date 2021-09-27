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Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Uyku anayasasının ilk 10 maddesi



1. Her gün aynı saatte yatağa girin ve aynı saatte uyanın.

2. Hemen her gün ortalama 30 dakika egzersiz yapın ama bunu yatma saatinizden 2-3 saat önce tamamlayın.


3. Yatmadan önce kafein, nikotin, alkollü içecek ve uyku bozan ilaçlardan uzak durun.

4. Gece geç saatte fazla yiyip içmekten kaçının.

5. Saat 15.00’ten sonra şekerleme yapmayın.

6. Okumak, müzik dinlemek gibi gevşetici aktiviteleri yatma zamanınızın ritüelleri yapın.

7. Yatmadan önce sıcak bir duş alarak, duş sonrasında vücut ısınızda oluşacak düşüşü “uyku davetçisi” gibi kullanın.

8. Karanlık, serin ve elektronik cihazlardan, ses/parlak ışık gibi uyku kaçırıcılardan uzak bir yatak odanız olsun.https://ef190ce43a7d171cd3cbaa8f3fe95410.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

9. Gündüz en az 30 dakika kadar doğal gün ışığı alın ve mümkünse sabah güneşle uyanın.

10. Yatakta uyanık yatmayın. 20 dakikadan fazla sürede hâlâ uyanıksanız, endişelenmeye, kaygılanmaya başladıysanız yataktan çıkın ve sizi gevşetebilecek aktivitelerle meşgul olun. 

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

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