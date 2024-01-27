Osman Müftüoğlu: Üst solunum yolu enfeksiyonları vakalarında endişe verici artış var

– Hasta olanların evlerinden çıkmamalarında fayda var.

– Hastalık belirtilerinden şüphelenenlerin evlerinde bile olsalar mutlaka ama mutlaka maske takmaları lazım.

– Önemli bir uyarım daha var: Sağlık Bakanlığı acilen bir genelge yayımlayarak hastaneler, poliklinikler, hatta doktor muayenehanelerinde bile maske zorunluluğunu hiç olmazsa 2-3 hafta süreyle yeniden gündeme getirmeli.

– Diğer taraftan viral enfeksiyonların yaygınlaşmasında toplu taşıma araçlarının, uçakların, otobüslerin, metrobüslerin ve metroların önemli bir payının olduğu da kesin. Maske ile korunma meselesi bu alanlarda daha da önemsenmeli.

– Son bir uyarı da uçak firmaları yöneticilerine olacak: Uçaklarda öksüren yolcular için bile yeterince maske bulunmuyor. Doğru olanı prensip olarak öksüren, aksıran, hapşıran yani virüs yayma ihtimali olan yolcuları hosteslerin uyarmaları ve maske taktırmalarıdır.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı