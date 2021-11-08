Osman Müftüoğlu: Üç mühim uyku sırrı

Mademki kaliteli bir gece uykusu sağlığımızın 4 vazgeçilmezinden biridir (diğerleri ‘yeterli, dengeli ve çeşitli BESLENME, her gün yapılan ılımlı EGZERSİZLER ve STRESİ MİNİMUM, HUZURU MAKSİMUM SAKİN BİR HAYAT’TIR), bu durumda uyku sırlarını tek tek ve bütün ayrıntılarıyla öğrenmek “iyi hayat” hedefleyen herkes için vazgeçilmez bir görev gibidir.

Yeni bir haftaya başlarken size o sırlardan 3’ünü daha hatırlatmak istiyorum.

BAŞIM SERİN UYKUM DERİN

SANILDIĞININ aksine ne sıcak bir oda, ne de sımsıcak bir yatak uyku dostu değildir. Tersine “çok sıcak” yerine “olabildiğince soğuk” bir odada uykuya dalmak her zaman, her yaşta, herkes için daha derin ve kaliteli bir uykunun garantisi gibidir.

YANLIŞ IŞIK UYKUYA FRENDİR

AKŞAM saatlerinde maruz kalacağımız her türlü aşırı ışık yoğunluğu eğer “ışık kirliliği” noktasına varacak olursa uykumuz bundan olumsuz etkileniyor.

ALKOL SİZİ DAHA İYİ UYUTMAZ

Alkol, her şeyden önce muazzam bir “UYKU PARÇALAYICISI”dır. Uykunuzu böler. Gece boyunca uykunuza “tekrarlayan uyanmalar serpiştirerek” o güzelim uykunuzu paramparça eder.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı