Osman Müftüoğlu: Odanız serin uykunuz derin olsun

Eski, haklı ve doğru bir halk tekerlememiz var: BAŞIM SERİN, UYKUM DERİN. Bana sorarsanız bu tekerlemenin, tarihin belki de ilk “UYKU BİLİMİ BULGUSU” olarak kayda geçirilmesinde fayda var(!)

Fayda var çünkü geçtiğimiz yıllarda yüzlerce bilimsel çalışma ile de kanıtlandı ki uyku kalitesinin yükseltmenin en önemli belirleyicilerinden biri de uyuduğumuz ortamın/yatak odamızın ısısıdır. Ve zannedildiğinin aksine “ne sıcak bir oda, ne de sımsıcak bir yatak uykuya dost değildir”. Tersine “çok sıcak” yerine “olabildiğince soğuk” bir odada uykuya dalmak her zaman, her yaşta, herkes için daha derin ve kaliteli bir uykunun garantisi gibidir.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı