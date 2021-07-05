Osman Müftüoğlu: Mutasyon meselesi hepimizin zannettiğinden de önemli bir sorun

Aşılar sayesinde ulaştığımız başarı hepimizin yüzünü güldürüyor. Ne var ki neredeyse her gün bir yenisi ortaya çıkan mutasyonlar ise korkulu bir rüya olmaya devam ediyor. Ediyor çünkü mutasyonlu bu yeni virüslerin mevcut aşılara karşı dirençli olabilecekleri de önemli bir ayrıntı. Peki, nedir ve nasıl oluşuyor bu mutasyonlar? Bu işin, virüsteki bu korkutucu değişimin detaylarında neler var? Anlaşılan o ki mutasyon meselesinde de esas belirleyici virüsün etrafındaki dikensi/spike proteinlerden oluşan yapıda gizli. Duke Üniversitesi (ABD) Aşı Araştırmaları Merkezi’nde yapılan çalışmalar da bu bilgiyi doğrular nitelikte. Bölümün yöneticisi Priyamvada Acharya’ya göre, spike protenindeki mutasyonlar virüsün bulaşma gücünü belirliyor. Mutasyon sürecinde spike proteininde oluşan farklılaşmalar sayesinde virüs geliştirdiği yeni varyantlarla hücrelerdeki ACE2 reseptörlerine daha kolay bağlanma yeteneği kazanıyor. Ayrıca yine bu mutasyonlar sayesinde virüsün antikorlara karşı daha az duyarlı hale gelmesi de mümkün olabiliyor. Kısacası mutasyon meselesi hepimizin zannettiğinden de önemli bir sorun.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı