Osman Müftüoğlu: Mutasyon meselesi hepimizin zannettiğinden de önemli bir sorun

Aşılar sayesinde ulaştığımız başarı hepimizin yüzünü güldürüyor. Ne var ki neredeyse her gün bir yenisi ortaya çıkan mutasyonlar ise korkulu bir rüya olmaya devam ediyor. Ediyor çünkü mutasyonlu bu yeni virüslerin mevcut aşılara karşı dirençli olabilecekleri de önemli bir ayrıntı. Peki, nedir ve nasıl oluşuyor bu mutasyonlar? Bu işin, virüsteki bu korkutucu değişimin detaylarında neler var? Anlaşılan o ki mutasyon meselesinde de esas belirleyici virüsün etrafındaki dikensi/spike proteinlerden oluşan yapıda gizli. Duke Üniversitesi (ABD) Aşı Araştırmaları Merkezi’nde yapılan çalışmalar da bu bilgiyi doğrular nitelikte. Bölümün yöneticisi Priyamvada Acharya’ya göre, spike protenindeki mutasyonlar virüsün bulaşma gücünü belirliyor. Mutasyon sürecinde spike proteininde oluşan farklılaşmalar sayesinde virüs geliştirdiği yeni varyantlarla hücrelerdeki ACE2 reseptörlerine daha kolay bağlanma yeteneği kazanıyor. Ayrıca yine bu mutasyonlar sayesinde virüsün antikorlara karşı daha az duyarlı hale gelmesi de mümkün olabiliyor. Kısacası mutasyon meselesi hepimizin zannettiğinden de önemli bir sorun.
SON HABERLER
El emeği göz nuru: Amigurumi, keçeden melek, vegan mum ve çok daha fazlası…
İstanbul Gönüllüleri’nin kentin farklı yerlerinde açtığı ‘kadın emeği pazarları’nda, amigurumi, vegan mum, keçeden melek, deri ve kumaş çanta, kağıt sanatının ‘çevreci’ örnekleri ve çok daha fazlası var. El emeği göz nuruyla üretilenler direkt tüketiciyle buluşuyor!
Filipinler’de 92 kişiyi taşıyan uçak düştü
Filipinler’in güneyindeki Sulu eyaletinde 92 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. 45 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Oyuncu Nilüfer Açıkalın kadınlara dayatılan algıyı eleştirdi: Güzellik faşizmi
Yeşilçam dizisi ile setlere dönen Nilüfer Açıkalın günümüzde kadınlara dayatılan güzellik algısı için ‘faşizmin alası’ dedi. Açıkalın dünya görüşünü ise “Eşitlikçi, paylaşımcı ve haksızlığa tahammülü olmayan biriyim” sözleri ile açıkladı.
Pandemide internet bağımlılığı: Çocuklara banyo, yemek, uyku bile zor
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Cansu yaklaşık 5 bin öğrenci ile yaptıkları çalışmalarında sorunlu internet kullanımı oranını yüzde 17,1 bulduklarını belirterek oranın yüksekliğine dikkat çekti.
TRT ‘Tosuncuk’un ifadesini geçti; avukatından yalanlama geldi
‘Tosuncuk’ lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Aydın “Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum” dedi.