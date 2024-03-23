Osman Müftüoğlu: Mikroplastikleri damardan da almaya başlamışız

Şunu iyi bilelim: Geçtiğimiz günlerde dikkatinize sunduğum “mikroplastik tehdidi”nin boyutları ve sonuçları düşündüğünüzden çok daha büyük.

Bu nedenle hepimiz son derece dikkatli ve duyarlı olmak zorundayız. Ama nedense ne Çevre Bakanlığı’ndan ne de Sağlık Bakanlığı’ndan konunun çözümüne ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi, gelmiyor.

Diğer taraftan Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi’nin yaptığı ortak bir çalışma ise mikroplastiklerin artık ilaçları damar yoluyla verdiğimiz serum torbalarına bile girdiğini gösteriyor. Kısacası mesele zannettiğimizden çok daha önemlidir. Mikroplastik tehdidi geleceğimizi tehdit eden en önemli sağlık bozuculardan biridir. Eğer damardan da mikroplastik almaya başladıysak vay halimize!

Osman Müftüoğlu’nun yazısı