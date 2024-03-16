Bedenimize şu veya bu yolla giren nanoplastiklerle kalp krizleri ve felçler arasında da ciddi bir bağlantı var. Nanoplastikler felç ve kalp krizi riskini de arttırıyor. Konu çok mühim.

Bilelim ki çevremizi/dünyamızı kirlettikçe biz de kirleniyoruz. Uzayda dolaştırdığımız uydularla uzayı bile kirletmeyi başardık. Doğal şartların temizleyebileceğinden çok daha fazla atık madde üretiyoruz. O atık maddeler de bedenimize girip bizi kirletiyor, hasta ediyor. Ve bu kirlenmenin en az depremler ve su baskınları kadar geleceğimizi tehdit ettiğini iyi bilmemiz ve unutmamız gerekiyor.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı