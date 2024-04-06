Osman Müftüoğlu: İyi yaşlanmanın en önemli belirleyicileri; altın üçgen

Sık sık tekrarladığım ve iyi yaşlanmanın da yaşlılıkta hayat kalitesinin korumanın da en önemli belirleyicileri olarak kabul ettiğim “ALTIN ÜÇGEN”in -hatırlayalım, o üçgenin bir köşesinde DURMA! bir köşesinde DÜŞME! bir köşesinde de ÜŞÜTME! yazar- vazgeçilmez belirleyicilerinden biri olan “DÜŞME SORUNU”nun aslında 2 temel sebebi var.

BİR: KAS KAYBI.

İKİ: DENGE DUYGUSUNUN KÖTÜLEŞMESİ.

Her gün tekrarlayacağınız düzenli yürüyüşlerin hem kas kaybını önleyerek hem de denge duygusunu güçlü tutarak düşme problemini de engelleyebileceğini bir kenara lütfen dikkatle not edin. Yürümenin sadece kas kaybını değil denge duygusundaki yaşlanmaya bağlı kötüleşmeyi de frenleyebileceğini sakın unutmayın.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı