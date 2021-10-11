Osman Müftüoğlu: İnternette sağlık ararken bunlara dikkat edin



İLK BEŞ

1. Bilginin kaynağı nedir, kimdir?

2. Bilgi başka kaynaklarca da doğrulanıyor mu?

3. Bilgiyi aktaran-yazan kimdir?

4. Yazar tanınıyor mu? Alanında otorite mi?

5. Yazarın otobiyografisine ulaşılabiliyor mu?

İKİNCİ BEŞ

1. Bilgi güncel mi?

2. İçerik bilimsel mi yoksa popüler öğeler veya reklam içeriyor mu?

3. İçerikteki bilgilerin referansları güvenilir mi?

4. Bilgi, başka kaynaklarda da referans gösteriliyor mu?

5. Bilgi, hakemli veya editoryal kurulu olan bir sitede mi yayımlanmış? Yayınlandığı sitenin uzantısı “edu” veya “gov” ile sürüyor mu? Yayımlandığı site güncelleniyor ve yenileniyor mu?

Osman Müftüoğlu’nun yazısı