Diken

Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Hipotiroidiye dikkat

Beden ve ruh orkestramızın enerji şefi tiroid bezidir. Boynumuzun ön alt kısmında yerleşen topu topu 25-30 gram ağırlığındaki bu küçücük bez, salgıladığı hormonlar ile metabolizmamızı düzenler. Eğer bu görevi yerine getiremez yani yeteri kadar tiroid hormonu üretemezse pek çok sağlık sorunu ortaya çıkar. İsterseniz gelin o sorunları yeniden hatırlayalım, hatta mümkünse bir kenara not da edelim…

İlk 10


– Yorgunluk hissi. – Kilo alma, kilo vermede zorlanma. – Ciltte kuruluk. – Saç dökülmesi, kuru ve kırık saçlar. – Kabızlık. – Uyku hali, eğilimi. – Tırnaklarda kolay kırılma. – Kas ağrıları. – Cinsel istekte azalma. – Çocuk sahibi olamama, sık düşük yapma.

İkinci 10

– Yüzde, ayaklarda şişme. – Boğuk ses. – Kolay üşüme. – Nabız sayısında azalma. – Çocuklarda gelişme geriliği sorunu. – Depresyon eğilimi. – Terlemede azalma. – Konuşmada yavaşlama. – Bellekte zayıflama. – Kolesterol seviyelerinde yükselme.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

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