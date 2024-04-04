Osman Müftüoğlu: Glutene fazla mı yükleniyoruz

“Gluten intoleransı” daha açık tanımıyla “gluten duyarlılığı” sebebiyle bir ara neredeyse bir numaralı sağlık konusu haline getirilen “GLUTEN MESELESİ” şimdi de “GLUTEN-KANSER İLİŞKİSİ” nedeniyle yeniden gündemde.

Gluten buğday, çavdar ve arpada bulunan bir proteindir. Hamurun kabarmasına yardımcı olur, ekmeğin dağılmasını önler, çiğnenebilir olmasını sağlar ve lezzetini arttırır. Kıvam artırmak için genellikle kekler, gevrekler ve makarna gibi diğer yiyeceklere eklenir.

Çoğu insan gluten tüketebilir. Bundan kaçınmak için gerçek bir tıbbi nedeniniz yoksa, dengeli bir diyet yemek için çok çeşitli yiyecekler arasından seçim yapabilirsiniz.

Ancak kanıtlanmış Çölyak hastalığı olanlar gibi bazı insanlar, glutenden kaçınmalıdır. Bu insanlar için, gluten bağırsaklarına zarar verebilir. Yapılan araştırmalara göre Çölyak hastalığı, nüfusun %1’ini veya daha azını etkilemektedir.

Gluten alerjisi / duyarlılığı / intoleransı veya cilt hastalığı dermatit herpetiformis olan kişiler de, glutensizlikten fayda görebilir. Ve glutensiz bir diyet, irritabl barsak sendromu (IBS), nörolojik bozukluk gluten ataksi, tip 1 diyabet ve HIV ile ilişkili enteropatili bazı insanlara yardımcı olabilir.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı