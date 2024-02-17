Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: En marifetli vitamin

VİTAMİN sözcüğü “Hayat veren amin” anlamına geliyor. İster B, C, A, ister E, K, ister bir başka vitamin olması fark etmiyor, bu mucize doğal moleküllerin her biri hücre, doku ve organ fonksiyonlarımızın düzgün çalışmasına, bizi hastalıklardan koruyup kollamasına, beden ve ruhumuzun formda, fit ve keyifli kalmasına yardımcı oluyor.

Ama bunlardan bir tanesi var ki “diğer vitaminlerden çok daha fazla” görevler üstleniyor. Sanırım o vitaminin adını siz de tahmin ettiniz: D VİTAMİNİ.


D vitamini “kemik kas bütünlüğümüzün korunmasında, kalp damar sistemimizin verimli çalışmasında, bağışıklığımızın güçlü kalmasında, enfeksiyonların frenlenmesinde, kanserlerin önlenmesinde” ve hatta yeni bir çalışmaya bakılırsa “demansın/bunamanın önlenmesinde” bile bize yardımcı olabiliyor. 

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Flörtleşme uygulamalarından bıkanlara yedi öneri

Profil kaydırmak akbil doldurmak kadar romantik gelmeye başladıysa flörte yaklaşımı değiştirmek için The Guardian birkaç öneri sunmuş. Günümüzde flört etmek samanlıkta iğne aramak kadar eğlenceli. Eğer ki ghostlanmıyorsanız (görmezden gelinmek) sahte bir profille kandırılıyorsunuz ya da dolandırılıyorsunuz. Tuvaletteyken bile potansiyel flörtleri sağa sola kaydırıyoruz. Her mesaja ‘ahahha’ diye cevap verenler arasından sıyrılmaya çalışıyoruz. Çünkü gelecek […]