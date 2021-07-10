Osman Müftüoğlu: Bizi hangisi daha uzun koruyabilir?

B hücrelerinin antikor üretim kabiliyetine mi, T hücrelerinin aklına, hafıza yeteneklerine mi güveneceğiz? Daha da önemlisi bizi hangisi daha uzun bir zaman dilimi içinde koruyabilir? Soru çok! Yanıtlar için buyurun…

İster hastalığı geçirmiş olun, isterseniz de aşılanın fark etmiyor, neticede kısa ya da uzun bir bağışıklık gücü kazanacağınız kesin. O bağışıklığın bir ayağında B lenfositlerinizin ürettiği “antikorlar”, diğer ayağında ise virüse karşı güçlenen “T hücresi hafızası/aklı” var. Antikor cevabını (seviyesini) ölçmek kolay ve ucuz. Ne var ki T lenfosit bağışıklığını belirlemekse zor ve pahalı. Zaten bu nedenle de hastalığa karşı bağışıklık derecesini merak eden herkes -ister hastalığı geçirmiş, ister aşılanmış olsun- bağışıklık gücünü, antikor seviyesini ölçtürerek anlamaya ve izlemeye çalışıyor. Oysa uzmanlar bize bağışıklık yanıtında sadece antikorlara güvenmenin en azından şimdilik doğru bir yaklaşım olmadığını söylüyor. İyi haber şu: Kore’de yapılan yeni bir çalışma, antikor seviyesi azalsa bile T hücresi bağışıklığımızın oldukça uzun bir süre devam edebileceğini gösterdi. Bu araştırmaya bakılırsa hastalığı geçiren kişilerde, hastalığın ağırlığına ya da hafifliğine bağlı olmaksızın T hücresi bağışıklığı ortalama 10 ay bize hizmet edebiliyor.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı