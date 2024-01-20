Osman Müftüoğlu: Bir mükemmel yaşlanma reçetesi

Unutmayalım ki “mükemmel yaşlanma” ile “hayatı uzatma” ile aynı şeyler değildir.
Mükemmel yaşlanmak “kendiniz kalarak, yaşadığınız çevre ile uyum içinde, teknolojiye saygılı ama ondan bağımsız, şifayı ve iyileşmeyi köklerinde arayarak eşiyle dostuyla, sevdikleri ve komşularıyla kaliteli bir ömür hedeflemek, sağlığı ile ilgili tedbirleri zamanında alıp kendine yetmeyi de öğrenebilmek, yani yaşlanmaktan korkmayıp yaşamaktan keyif almayı” becerebilmektir.
Peki, mükemmel yaşlanmanın bir yol haritası, bir reçetesi var mı? Tabii ki var!
Ve işte o reçetede benim vazgeçilmez olduğunu düşündüğüm mucize ve doğal ilaçlar…
İLAÇ 1: HUZUR
İLAÇ 2: HAREKET
İLAÇ 3: UYKU
İLAÇ 4: BESLENME
İLAÇ 5: BAĞIŞIKLIK GÜCÜ
İLAÇ 6: BELLEK
İLAÇ 7: DAMAR KAS-KEMİK
İLAÇ 8: SOSYAL İLİŞKİ
İLAÇ 9: YAVAŞLAYIN
İLAÇ 10: DOĞAL KALIN