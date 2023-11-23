Osman Müftüoğlu: Baş ağrısı ne zaman acildir?

… baş ağrısı artık baş ağrısı olmaktan çoktan çıkmış, sosyal bir sağlık patlaması haline gelmiştir. Başka alanlara evrilmiş, hızla koşan dev bir soruna dönüşmüştür. Eskiden baş ağrısı denilince aklımıza gelen “sinüzit, hipertansiyon, hipoglisemi” vb. sorunlar şimdilerde ikinci, üçüncü plana düşmüş, mesele tip ve yüz değiştirmiş, “GERİLİM BAŞ AĞRILARI” ön plana çıkmıştır.

Uzmanlara göre baş ağrılarının en yaygın nedeni olarak ise şimdilerde “gerilim tipi baş ağrıları” kendini gösteriyor, “migren ağrıları” da bu tür ağrıların bir çeşidi olarak kabul ediliyor.

BAŞ AĞRISI NE ZAMAN ACİLDİR

– Ağrıya eşlik eden bulantı, kusma varsa.

– Ağrıya eşlik eden yüksek ateş mevcutsa.

– Ağrıyla birlikte kollar ve ellerde kuvvet kaybı ve/veya uyuşma da varsa.

– Baş ağrısı adeta bir gök gürültüsünü andırır şekilde ya da şiddetli bir patlama gibi başladıysa.

– Ağrıyla birlikte ensede sertlik, şuur kaymaları da varsa.

– Baş ağrısından şikâyet eden kişi bir çocuksa… (menenjit ihtimali!)

GERİLİM BAŞ AĞRISINI AZALTAN TAVSİYELER

– Beslenmenize, uykunuza, stres yönetiminize dikkat edin ve egzersiz yapın.

– Uzun süre aç kalmayın, şekerli unlu besinlerden, migreni tetikleyen kafeinli içeceklerden, eski peynirler ve salamura gıdalardan uzak durun.

– Alkol kullanmayın.

– Çikolataya mesafeli kalın.

– Ruhsal gevşeme yöntemlerinden faydalanın.

– Dinlenmeyi, tatil araları vermeyi unutmayın.

– Magnezyum desteğinden, bitki çaylarından (özellikle zencefil çayı) faydalanmayı düşünün.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı