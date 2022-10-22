Osman Gençer: Türkiye’de internetle resmen bir boğuşma halinde yaşıyoruz

Türkiye’de internetle resmen bir boğuşma halinde yaşıyoruz.

İnternet hızımız hem düşük, hem kalitesiz, hem yavaş, hem pahalı, hem de erişimde çok sıkıntılı.

Bunu sadece bir internet kullanıcısı olarak ben söylemiyorum, resmi kurumlar tüm saydıklarımı verilerle doğruluyorlar.

Mesela, oradaki bilgilerden Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamalarına bakalım.

TÜİK’in “İstatistiklerle Aile, 2020” raporuna göre, Türkiye’de 24 milyon 604 bin hane bulunuyor.

Ancak TÜİK’in 26 Ağustos 2021 tarihli “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması”na göre 9 milyon 374 bin hanede sabit geniş bant internet sağlayıcısı (ADSL, kablolu internet, fiber gibi) yok.

Bununla birlikte, Türkiye’de nüfusa göre sabit geniş bant yaygınlık oranı OECD ülkelerinde %32,5 iken Türkiye, %20,4 ile bu oranın altında kalıyor.

Osman Gençer’in yazısı