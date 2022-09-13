Osman Gençer: Gençler sadece yorgun değil, aynı zamanda çaresiz, mutsuz ve umutsuzlar

Şurası kesin ki gençlerimiz çok yorgunlar. Bazılarınız, “Gençlerin yorgun olduğunu da nereden çıkardın” diye sorabilir. Sorabilirsiniz tabii, ama ben de soruya cevap verebilirim. Gençler sadece yorgun değiller, aynı zamanda çaresiz, mutsuz ve umutsuzlar. Bunları ben söylemiyorum, son dönemlerde gençlik üzerine yapılan tüm araştırmalar bize aynı sonuçları aktarıyor.

Örneğin, Pareto’da yayınlanan son araştırmada da birebir benzer neticeler ortaya çıktı. Araştırmada ele alınan ilk grup olan, iş hayatına hazırlanan öğrencilerde ve iş hayatlarının başındaki genç profesyonellerde gözlemlenen en büyük ortak nokta, çaresizlik ve yurt dışına gitme istekleriydi. Çoğu geleceğe dair umutsuz hissettiğinden, Türkiye’de istedikleri gibi yaşayacaklarına dair inançları kalmadığı için yurt dışına yerleşmek istediğinden söz ediyor.

18 ila 24 yaş aralığındaki gençler öncelikle çok yorgun.

Osman Gençer’in yazısı