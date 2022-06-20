Osman Arolat: ‘Şımarık, narsist tüketici’nin suratına şamar

COVID-19, sadece bir pandemi olmakla kalmadı, aynı zamanda sürükleyici ideolojinin taban üstü oturmasına neden oldu. Öncelikle arz zinciri gevşedi, fiyatlar artmaya başladı. Sonrasında büyümenin istimi kayboldu. Pandemi döneminde yaratılan ‘’el parası’’ niyetine, artan para arzı, daraltılacak oldu, yıkım olacağı düşünüldü, şimdilik vazgeçildi. Önce ABD sonra gelişmiş dünya birer-ikişer faiz yükseltti, ya da yükseltmeye karar verdi. Ama bunun bir frenden çok bir resesyon olacağı korkusu çok hakim.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal çabasının sonuçları, şimdi ‘’şımarık/narsist tüketici’’nin suratına şamar indirmeye hazırlanıyor… Buğday krizi bu işin ucundan görünen yanı. 2022 kışında ısınamayacak olan Avrupa‘nın 500 milyonluk tüketicisinin paniğini görür gibiyim. Çünkü ‘’iktisadın babası‘’ Adam Smith tüketici ‘’rasyonel insan‘’ diyordu, ama onun ‘’ben’’ diyen, ‘’sadece kendini seven‘’ bir hedonizm dalgasına kapılabileceğini sanırım hiç düşünmedi, oysa bu kış bunu yaşayacağız.

Osman Arolat’ın yazısı