Osman Arolat: Seçim sonrası dört seçenek ortaya çıkıyor

Siyasete çok yakın, adı bende saklı bir iş insanı ”2023 seçimleri sonrası farklı bir Türkiye ile karşılaşacağız” yorumunu yaptı. Doğal olarak bu kanaate nereden vardığını sorunca, seçimler sonrası ortaya çıkabilecek Türkiye için şu değerlendirmeyi yaptı:

-Dört seçenek ortaya çıkıyor:

Birinci seçenek, bugünkü durumun benzeri tablonun yaşanması. Erdoğan yine Cumhurbaşkanı seçilirken, Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu sağlar. Bu ihtimalin gerçekleşme olasılığı yüzde 15-20’dir ve bu oran değişmez.

İkinci seçenek, Cumhurbaşkanlığını Erdoğan alırken, parlamentoda çoğunluğunu Millet İttifakı oluşturur. Gerçekleşme ihtimali bana göre yüzde 35-40. Bu oran oynaktır, önümüzdeki 10 ay sürekli değişiklik gösterecektir.

Üçüncü seçenek, Cumhurbaşkanlığını Millet İttifakı adayı kazanır. Parlamentoda da çoğunluğu elde eder. Bu ihtimali yüzde 30-35 olarak görüyorum.

Dördüncü seçenek de, Cumhurbaşkanlığını Millet İttifakı adayı alır. Parlamentoda az farkla Cumhur İttifakı çoğunluk sağlar. En düşük ihtimal bu ve yüzde 5 ihtimal veriyorum.

Osman Arolat’ın yazısı