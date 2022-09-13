Osman Arolat: Net hata-noksan rakamları inanılması zor sonuçlar veriyor

Kamunun açıkladığı gerileyen işsizlik oranları ve cari açık verilerinin net hata noksanla ilişkisi, bu rakamları inanılması zor kılıyor.

TÜİK’e göre işsizlik, Temmuz 2021’den Temmuz 2022’ye yüzde 11,5’ten yüzde 10,1’e gerilemiş. Hane halkı işgücü araştırmalarına göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerin işsiz sayısı, 2022 Temmuz’unda azalarak 3,4 milyon kişi olmuş. Ama İŞKUR kayıtlarına göre kayıtlı işsiz sayısı 542 bin artmış. Temmuz ayında cari açık 4,1 milyar dolar olurken, kaynağı belirsiz net hata-noksan döviz girişi 5,4 milyar dolara ulaşmış. Yedi aylık kaynağı belirsiz döviz girişi ise 24,3 milyar dolara yükselmiş. Uzmanlar, net hata-noksandan gelen kaynağı belirsiz döviz girişinin, rezerv artışının yüzde 124’üne denk geldiğini hesaplıyor.

Aktardığım rakamlar, işsizlik verilerinin ve cari açığı kapatmaya yardım eden net hata-noksan rakamlarının inanılması zor sonuçlar verdiğini ve “gizemli” olduğunu gösteriyor.

Son dönemde TÜİK verileri başta olmak üzere, devlet kurumlarının açıkladığı rakamlara bir güvensizlik oluştuğuna sıkça rastlıyoruz. Buna paralel olarak sivil toplum kuruluşlarının açıkladığı rakamlara güvenin arttığına tanık oluyoruz. Bu çok olumsuz bir gelişmedir…

Osman Arolat’ın yazısı