Osman Arolat: Bir resesyon geliyor…

Resesyon kaygısı tüm dünya piyasalarını sararken, iş dünyası korunmak için ne yapmalı? Daralmaları öngörmek mümkündür. Ama bunu takvime bağlamak çok zordur…

Kara gözüktü!” sözleri The Economist’e ait. Dergi analizini şöyle sürdürüyor: Ama bununla resesyon başladı demek için çok erken…

Dünyadaki Merkez Bankaları’nın beşte dördü faizleri arttırdı. Artış ortalama 1,5 puan. Bununla Merkez Bankaları, piyasaların “yemek kabını” önlerinden çekerek, “ne yaparsan yap, dikkatli yap, paranı çarçur etme, yoksa yanarsın” mesajı vermek istiyor.

Ama verdiği mesajın algısı şu oldu: Bir resesyon geliyor… Oysa işsizlikten, tüketime, sanayi arzından, temel girdi fiyatlarına hiç bir öğe kriz işareti vermiyor. Kanımca, 2022’de resesyon beklentisi bu göstergelerden çok farklı bir nedene dayanıyor, o da soğuk savaşın yayılma ve derinleşmesi korkusu. Bu korkunun kuşkusuz en önemli yansıması “tüketici güveni” ile ilgili. Tüketicinin karamsarlaşması piyasaya kara bulutların inmesi demek oluyor.

Osman Arolat’ın yazısı