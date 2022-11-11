Oscarlı senarist tazminat ödeyecek: Gerekçe tecavüz

ABD’deki mahkemenin jürisi, Kanadalı yapımcı ve senarist Paul Haggis’in (69), bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle 7,5 milyon dolar (139,2 milyon lira) tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Paul Haggis. Fotoğraf: Reuters

Reklamcı Haleigh Breest, 2013’te, Haggis’in ABD’nin New York kentindeki evinde tecavüze uğradığını belirterek 2017’de Kanadalı senaristten şikayetçi oldu. Breest, Haggis’i cinsel taciz ve saldırıyla suçlayan beş kadından biri. Diğer dört isim dava açmadı.

Breest’in şikayeti sonrasında görülen hukuk davası sürecinde Haggis suçlamayı reddetti ve ismini aklamak için mücadele edeceğini dile getirdi.

Breest, Haggis’in bir film galasından sonra kendisini evine bırakmayı teklif ettiğini, yolda bir kadeh içki içmek için evine davet ettiğini ve ısrarcı olduğunu söyledi. Haggis’in evine gittikten sonra tecavüze uğradığını ifade etti.

New York kentindeki mahkemenin jürisi, Breest’i haklı bularak tazminata hükmetti.

Tazminat kararı sonrasında mahkeme salonunda avukatlarına sarılarak sevincini paylaşan davacı Haleigh Breest de karar için müteşekkir olduğunu ifade etti: ”Jüriye somut kanıtlara dayanıp bana inandıkları için teşekkür ederim.”

‘Million Dollar Baby’ (Milyonluk Bebek) ve ‘Crash’ gibi filmlerin senaryosunda imzası bulunan Haggis, mahkemeden üç kızıyla birlikte çıkarken kararın hayal kırıklığına yol açtığını söyledi.

İki Oscar, iki Emmy ödülü bulunan Haggis’in Bond serisinin filmlerinden ‘Casino Royale’ ve ‘Quantum of Solace’ın senaryolarını kaleme alan isimler arasında.