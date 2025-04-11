Oscar ödüllerine dublör kategorisi eklendi

Oscar ödüllerinde, 2028’de dublör tasarımı dalında bir başarı ödülü verilecek.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yeni ödül kategorisini Akademi Ödülleri CEO’su Bill Kramer ve akademi başkanı Janet Yang duyurdu.

CBC’nin haberine göre 2027’de vizyona giren filmler bu kategoriden aday gösterilebilecek.

Kramer ve Yang ortak basın açıklamalarında şunu söylediler:

“Sinemanın ilk günlerinden itibaren dublör tasarımı, film yapımının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu teknik ve yaratıcı sanatçıların yenilikçi çalışmalarını onurlandırmaktan gurur duyuyoruz.”

Yeni ödül fikrinin öncüsü olan David Leitch, kariyerine Brad Pitt gibi oyunculara dublörlük yaparak başladı. John Wick gibi dublör ağırlıklı filmleri yöneten Leitch ve dublör koordinatörü Chris O’Hara, yeni ödül kategorisinin eklenmesi için Akademi’ye başvuruda bulundu.

Leitch yeni ödül kategorisi hakkında şöyle konuştu:

“Charlie Chaplin, Harold Lloyd ve Buster Keaton gibi erken dönem öncülerinin yerinden, bugünün dublör tasarımcıları ve koordinatörlerinin ilham verici sanatına kadar bu alanda büyük bir evrim yaşanmıştır.”