Orman yangınları sonrası çalışmaların sürdüğü Marmaris’te sağanak: Yolları çamurlu su bastı; ağaçlar devrildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

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İlçede bu sabahtan bu yana etkili olan orta kuvvetteki yağışta İçmeler Mahallesi’nde dereler taştı. Bazı ev ile işyerleri su ve balçık içinde kalırken, ağaçlar devrildi. İçmeler’de yolun kapanması nedeniyle trafik tek yönlü kontrollü sağlanıyor.

Hisarören Mahallesi Asparan mevkisinde de su taşkınları meydana geldi. Turunç Mahallesi’nde selle dağdan gelen tomruklar dereleri tıkadı. Bölgede cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı. İçmeler ve Marmaris Körfezi’nde ise sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Cadde ve sokaklarda belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. İlçede sağanak etkisini sürdürürken, sabahtan bu yana Marmaris’te metrekareye 89 kilogram yağış düştüğü bildirildi. Bodrum ilçesinde de sabahtan bu yana aralıklarla sağanak etkili oluyor. İlçede yollarda zaman zaman ufak çaplı su taşkınları yaşanıyor.

Aceleye getirilen iyileştirme çabaları

Türkiye’nin güneybatısını 28 Temmuz’dan itibaren etkisi altına alan yangınlarda 254 bin futbol sahası (181 bin 393 hektar) kadar alan yanarken sekiz kişi hayatını kaybetmişti. 28 Temmuz –12 Ağustos tarihleri arasında, sadece Muğla ve Antalya’da yanan ormanlık alan yaklaşık 124 bin hektar.

Yangınlar henüz sona ermemişken süregelen tartışma konularından biri de kaybedilen ormanların nasıl ‘geri kazanılacağı’ydı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu süreç içerisinde sıkça yanan alanların ‘ağaçlandırılacağını’ dile getirmiş; yardım kampanyaları düzenlenmiş; çalışmalara derhal başlanacağı söylenmişti.

Ancak bilim insanları, ‘acele bir şekilde hareket etmenin yanlış olduğunu’, Akdeniz bölgesindeki yanan alanlara aceleyle fidan dikmenin ‘gereksiz ve hatalı’ olduğunu dile getiriyor.

Marmaris ilçesinde 5 Aralık 2020’de etkili olan sağanakla bereaber yine sel ve taşkınlar meydana gelmiş; yerleşim yerlerini sular basmıştı.

Birçok bilim insanı söz konusu taşkının bölgedeki iyileştirme çalışmalarında arazinin acele ve bilinçsiz bir şekilde sürülmesi ile temizlenmesinden kaynaklandığını dile getirmişti.

Diken’e konuşan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Doğanay Tolunay, şunları kaydetmişti: “Marmaris’te şiddetli yağmur sonrası sel olduğu, toprağın aşındığını gördük. Halbuki uyarmıştık. Bu gibi eğimli alanlarda yangın sonrasında aşırı yağışlarla birlikte toprağın aşınması, erozyon olması hatta yerleşim alanlarının sular altında kalabilmesi gibi riskler olabilir. Bunun için eğimli alanlarda hemen yanmış ağaçların kesilmemesi, toprağa müdahale ederek aşınmasını sağlayacak önlemlere dikkat edilmeli. Maalesef bunu yapmadıkları için erozyon ile sel riskiyle karşılaştık. Burada OGM bir planlama yapmadı. Bundan sonra da bu tür olayları bekliyoruz. Manavgat çevresinde dik yamaçlar yok ama Marmaris’te çok dik yamaçlar var, vadiler var. Buralarda hem yamaçlarda ağaçları dikkatli kesmek, toprağı çok gevşetmemek hem de teraslar kurmak yerine toprağı tutabilecek dallardan çitler oluşturarak toprağın taşınmasını engelleyecek önlemler alınması gerekiyor.”