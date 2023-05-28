Orhan Uğuroğlu: Yasalarımıza sahip çıkalım ki huzur içinde yaşayalım

Cumhurbaşkanlığı seçiminde neye karar vereceğiz?

–Elbette tam demokrasi isteyeceğiz.

Ülkemizin hiçbir ferdi demokrasimizden utanmasın,

Birbirimizle birleşelim, ayrışmayalım.

Hiçbir zaman Allah korkusunda vaz geçmeyelim.,

Kul hakkı yemenin günah olduğunu unutmayalım,

Devletimize, bayrağımıza, sınırlarımıza sahip çıkalım.

Birbirimize yalan, dolan söylemeyelim, devletimizin tek bir kuruşunu talan ettirmeyelim.

Unutmayalım demokrasimizi kaybetmek, ülkemizi cehenneme çevirir.

Unutmayalım birbirimize düşersek buna en çok düşmanlarımız sevinir.

Demokrasi ülkemizin vazgeçilemez rejimidir.

Bugün ya da yarın bu dünyada ya da ahirette hesap sorulacak bizlerden.

Hesap vermeye hazır bir yaşam tarzı sürmeliyiz.

Anayasamıza yasalarımıza sahip çıkalım ki huzur içinde yaşayalım

Namuslu ve dürüst olalım.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı