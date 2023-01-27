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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Siyasi hırsının aklını baskıladığının farkında değil

Babacan’ın ekonomi yönetimi ile Türkiye’de fiyat istikrarı sağlandı, kişi başına düşen millî gelir 12 bin doları aştı.

Babacan’ın bu başarısı Erdoğan’a üst üste seçimler kazandırdı.


24 Haziran 2018’de yapılacak genel seçimler için milletvekili adaylık başvurusu yapmadı.

Tek Adam Rejimine karşı olduğu için Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesine tepki olarak 8 Temmuz 2019’da AKP’den istifa etti.

Erdoğan minnet duyacağına her seferinde Babacan’a hücum ederek büyük nankörlük yapıyor.

Siyasi hırsının aklını baskıladığının farkında değil…

AKP kurucularını ve kendisini başarıya ulaştıran AKP’nin liyakatli isimlerini kaybeden Erdoğan’ı;

“Kaz kafası olanlarla, Tayyip abisinin ayakkabısını yalayanlarla” baş başa bırakalım…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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