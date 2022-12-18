Orhan Uğuroğlu: Sayın Akkaya, şu sorularımı da lütfen yanıtlar mısınız

Konu Erdoğan olunca YSK diyor ki;
–“Özel nitelikli istemler konusunda görüş bildirme görev ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.”
Konu İmamoğlu olunca “Özel nitelikli istemler” prensibini çiğneyenYSK Başkanı Akkaya diyor ki;
–“İsterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez.”
Hayrola Başkan Akkaya?
–Erdoğan’ın 3. kez cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anayasanın 101. Maddesinin 2. Fıkrasını neden hatırlatmadın?
Sayın Akkaya, madem Kübra Par kardeşimin sorusunu yanıtladın.
Şu sorularımı da lütfen yanıtlar mısınız;
–Anayasa’nın 101. Maddesinin 2. Fıkrasına göre, Recep Tayyip Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?
–Başvurusu kabul edilir mi?