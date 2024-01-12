Orhan Uğuroğlu: MİT mensuplarının fotoğraflarını yayınlamak suç değil mi?

Libya konusunu da anımsayalım.

Gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılıç hakkında Libya’da şehit olan MİT mensuplarının kimliklerinin açıklanması nedeniyle açılan davalarda mahkûmiyet kararları verildi.

Bir de Kozmik Oda’nın FETÖ’cülere açılması talimatını dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a veren Erdoğan’ın sorumluluğunu unutmayalım.

Şimdi gelelim günümüze,

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 97. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı.

Erdoğan’ın etkinlikte yaptığı konuşma sırasında salonda çekilen fotoğraflar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fotoğraflarda MİT mensuplarının, salondaki tüm katılımcıların yüzleri görüldü.

Bir süre sonra paylaşımda düzenleme yapılarak bu fotoğraflar kaldırıldı.

Şimdi sorular şunlar:

MİT mensuplarının fotoğraflarını yayınlamak suç değil mi?

MİT’in 97’nci kuruluş gününde yayınlanan MİT mensuplarının fotoğraflarının sorumlusu kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk olduğuna göre;

Sorumlu MİT Başkanı mı?

Yoksa İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun mu?

Bakalım MİT bu fotoğraflarla kimlikleri yayınlanan mensupları hakkında Ankara Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusu yapacak mı?

Yoksa AKP iktidarının her yaptığı her zamanki gibi yanlarına kâr mı kalacak?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı