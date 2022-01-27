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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Kâr şirketlere, zarar millete…

Gelelim yabancıların kıskançlıkla baktığı İstanbul Havaalanı’na…

KOİ skandalı burada da yaşandı.


Havaalanı kapandı, vatandaşlar mağdur oldu.

Hani mükemmel modern bir havaalanı idi?

17 saat kara teslim olup yolcuları yerlerde yatıran bir havaalanı olur mu?

Bakanlar özel uçakları ile Atatürk havaalanını kullanıp mağduriyet yaşamadılar ama vatandaşlar mağdur edildiler…

Uçmayan yolcuların parası ödenecek ama uçamayan yolcuların zararlarını kim karşılayacak?

KOİ projeleri vatandaşa da devlete de çok zarar koyuyor…

Kâr şirketlere, zarar millete…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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