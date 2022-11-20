Orhan Uğuroğlu: İşte bu kalkan Soylu’ya hakaret serbestliği sağlıyor

Yüzde Divan’a göndermek için Meclis’te 360 milletvekilinin soruşturma komisyonu kurulması için “evet” oyu vermesi şart.

Eğer bu sağlanır, komisyon “Yüce Divan” kararı alırsa bu kez de genel kurulda 400 milletvekilinin “evet” oyu vermesi gerekiyor.

İşte bu kalkan Soylu’ya hakaret serbestliği sağlıyor…

Dokunulmazlık kalkanından paçayı sıyırabilirsin de kul hakkından paçayı nasıl sıyıracaksın Süleyman Soylu?

Şunu da ekleyeyim:

İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturmasının güvencesi haline gelen MHP lideri hakkında Soylu dedi ki;

–“Sayın Doktor Devlet Bahçeli’nin devlet hassasiyetinden güç alan Cumhur İttifakı…”

Keşke şunu da ekleseydi de Bahçeli’ye olan vefasını ortaya şöyle koysaydı:

–Sayın Doktor Devlet Bahçeli’nin himayesi sayesinde bakanlığımı sürdürüyorum…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı