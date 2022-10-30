Orhan Uğuroğlu: İlahi Erdoğan

tekrar gelelim Abdülkadir Selvi’nin 28 Ekim’deki, “Türkiye yüzyılı” temalı toplantı sonrası yaptığı, “AK Parti fabrika ayarlarına döndü” başlıklı yazısındaki muhteşem (!) tespitlerindeki ara başlıklara:

–Halk tam ortada,

–Modern sahne dekoru,

–Cumhur ittifakı vurgusu,

–Cumhuriyet’e sahip çıktı,

–Gayrimüslimlere vurgu,

–Bay Kemal yoktu…

İlahi Erdoğan;

AKP’yi kuruluş ayarlarına döndürmek için neden 28 Ekim 2022’yi bekledin?

Gün be gün AKP’nin çöküşünü neden seyrettin?

18 Haziran 2023 seçimine sadece 233 gün kala mı aklına geldi AKP’yi kuruluş ayarlarına döndürmek?

Yapardın şaşaalı bir toplantı;

Çağırırdın 3-5 muhalif (!) gazeteci,

Çağırırdın parti liderlerini,

Okurdun camdan bir metin,

Çakardın Bay Kemal’e hakaretleri,

Döndürürdün AKP’yi fabrika ayalarına Erdoğan…

– Neden akıl edemedin ki?

Çöküşü durdurur tekrar yükseliş dönemine kavuşurdu AKP…

Ama Selvi’de de hata var.

Keşke önceden “Fabrika ayarlarına dönüş” yazısı ile Erdoğan’a yol gösterseydi…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı